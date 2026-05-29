Tribunal cantonal: une affaire entre folie et proxénétisme

Un Français a comparu, vendredi, devant le Tribunal cantonal à Sion. Il est accusé de proxénétisme et d'avoir poussé une de ses ex-compagnes à la folie. Le Ministère public a plaidé pour une peine de 50 mois de prison ferme, son avocat pour un acquittement.

De juin à décembre 2023, le prévenu a vécu avec une jeune femme. Durant cette période, il a souhaité qu'elle arrête le sport, qu'elle n'aille plus boire de verres avec ses collègues de travail, qu'elle retire ses contacts masculins des réseaux sociaux. Il lui a demandé de porter le voile et tout fait pour se marier rapidement. Devant son insistance, elle l'a quitté.

Dès lors, l'accusé a tenté de la faire passer pour folle. Selon l'acte d'accusation, il a piraté son téléphone portable, parvenant à lui faire croire qu'elle était atteinte de somnambulisme car envoyant des messages en pleine nuit. Il a ainsi réussi à lui prendre rendez-vous chez un psychiatre et à obtenir la cession de son bail en prétextant sa folie.

Entre 2022 et 2023, l'accusé a poussé une autre de ses ex à se prostituer.

/ATS