Trois ans après son arrivée en Suisse, Temu dans le top 5

Lancée en avril 2023 en Suisse, la plateforme chinoise Temu figure déjà parmi les 5 plus grandes entreprises d'e-commerce dans la Confédération, selon le classement annuel du cabinet d'expertise Carpathia publié vendredi.

Selon les estimations fournies pour 2025, les recettes du portail de commerce en ligne atteignent désormais le milliard de francs en Suisse, une ascension fulgurante en l'espace de trois ans.

'Avec l'arrivée de Temu dans le classement, c'est la première fois que quatre acteurs dépassent le milliard de franc de chiffre d'affaires', explique David Morant, consultant et co-propriétaire de Carpathia.

Galaxus avec 2,3 milliards de recettes estimées, Zalando avec 1,82 milliard, Digitec avec 1,05 milliard et Temu avec 1,0 milliard pèsent au total pour 7,1 milliard de recettes, soit pour la moitié des ventes des 50 entreprises d'e-commerce du classement, qui totalisent 14,2 milliards.

Amazon fait du surplace

L'expert souligne également qu'une forte proportion de la croissance a été portée par deux acteurs, Galaxus et Temu, qui ont généré ensemble 950 millions de recettes supplémentaires pour l'e-commerce suisse.

Contrairement à Amazon, qui évolue de manière latérale depuis plusieurs années, la plateforme chinoise est parvenue à convaincre la clientèle suisse en s'adaptant à ses attentes. 'Par exemple, Twint a été proposé très tôt dans les moyens de paiement, permettant de gagner la confiance des consommateurs', a expliqué M. Morant.

Parmi les autres succès notables, on trouve entre autres le spécialiste de l'équipement sportif français Decathlon, qui se hisse à la 30e place du classement.

/ATS