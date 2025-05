Tronçon autoroutier recouvert par un parc à Zurich-Schwamendingen

Un tronçon d'autoroute traversant depuis 1980 l'arrondissement de Schwamendingen, à Zurich, est désormais recouvert par un parc. Le ministre des transports Albert Rösti l'a inauguré vendredi.

Cette couverture 'montre comment on peut trouver des solutions pour les défis d'aujourd'hui face à l'augmentation du trafic, la diminution de l'espace disponible, la protection contre le bruit et la sécurité routière', a déclaré le conseiller fédéral sur place. De tels projets ne sont réalisables que s'il y a une volonté politique claire, sur les trois échelons: fédéral, cantonal et communal.

Les travaux ont duré cinq ans et demi. Ils ont coûté 450 millions de francs. A travers la couverture de l'autoroute, au nord-est de la ville, le quartier modeste retrouve une qualité de vie qu'il avait perdue durant quatre décennies en raison du bruit et de la pollution.

Le parc aménagé sur la couverture y contribue d'autant plus. L'espace vert de 30 mètres de large et de près d'un kilomètre de long compte de jeunes arbres, des promenades, des places de jeu, des toilettes publiques et un pavillon de restauration.

/ATS