Trump a décollé pour l'Alaska, où il va rencontrer Poutine

Le président américain Donald Trump a décollé vendredi pour l'Alaska. Il doit y rencontrer ...
Trump a décollé pour l'Alaska, où il va rencontrer Poutine

Trump a décollé pour l'Alaska, où il va rencontrer Poutine

Photo: KEYSTONE/AP/Julia Demaree Nikhinson

Le président américain Donald Trump a décollé vendredi pour l'Alaska. Il doit y rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine pour un sommet historique qui pourrait sceller le sort de l'Ukraine en guerre.

'Gros enjeux !', a écrit Donald Trump en majuscules sur sa plateforme Truth Social, peu avant de monter à bord d'Air Force One pour un vol de sept heures environ à destination d'Anchorage.

Le président américain a vanté le 'respect' mutuel existant entre lui et Vladimir Poutine. 'C'est un homme intelligent. Il fait cela depuis longtemps, mais moi aussi (...) Nous sommes présidents. Nous nous entendons bien', a déclaré le président américain aux journalistes à bord d'Air Force One.

/ATS
 

