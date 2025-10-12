Trump a décollé pour se rendre en Israël et en Egypte

Le président américain Donald Trump a décollé dimanche de la base militaire de Joint Base Andrews ...
Photo: KEYSTONE/AP/Evan Vucci

Le président américain Donald Trump a décollé dimanche de la base militaire de Joint Base Andrews (Maryland) pour se rendre en Israël et en Egypte.

/ATS
 

