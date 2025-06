Trump a parlé à Poutine, pas de « paix immédiate » en vue en Ukraine

Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine se sont parlé mercredi. Le président américain a évoqué une 'bonne conversation, mais pas une conversation qui va mener à une paix immédiate' en Ukraine. Le Kremlin l'a jugée 'positive' et productive'.

'Le président Poutine a dit, très fermement, qu'il allait devoir riposter aux récentes attaques' ukrainiennes contre des bombardiers russes, a indiqué le président américain sur son réseau Truth Social, en précisant que l'entretien avait duré 'une heure et quinze minutes'.

L'Ukraine avait lancé le week-end dernier une attaque complexe et ingénieuse de drones explosifs sur plusieurs aérodromes russes, détruisant ou endommageant de nombreux avions militaires. Les négociations entre Kiev et Moscou sur une trêve, que Donald Trump a encouragées, sont au point mort.

Dans la foulée de l'annonce de Donald Trump, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, Iouri Ouchakov, a déclaré aux journalistes: 'À l'issue de la conversation, les deux dirigeants ont qualifié l'échange de vues de positif et assez productif et ont confirmé leur volonté de rester en contact permanent'.

Selon lui, MM. Poutine et Trump ont évoqué le conflit en Ukraine et le président russe a 'rendu compte en détail des résultats' des négociations entre Russes et Ukrainiens à Istanbul, dont le deuxième cycle s'est tenu lundi.

Négociations 'utiles'

M. Ouchakov a toutefois accusé l'Ukraine d'avoir 'tenté de faire échouer ces négociations en menant des attaques ciblées contre des cibles purement civiles', en référence à des explosions non revendiquées en Russie ces derniers jours ayant fait dérailler trois trains, avec un bilan de sept morts et 113 blessés.

M. Poutine a toutefois dit à M. Trump que les négociations d'Istanbul avaient été 'utiles'.

Selon M. Ouchakov, le président américain a de son côté affirmé à son homologue russe ne pas avoir été informé à l'avance des attaques de drones menées par l'Ukraine ce week-end contre des aérodromes russes, qui ont endommagé ou détruit de nombreux avions militaires, y compris des bombardiers stratégiques.

/ATS