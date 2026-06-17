Trump a signé l'accord avec l'Iran (responsable américain)

Donald Trump a signé mercredi un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient ...
Trump a signé l'accord avec l'Iran (responsable américain)

Trump a signé l'accord avec l'Iran (responsable américain)

Photo: KEYSTONE/AP/Anna Moneymaker

Donald Trump a signé mercredi un accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a déclaré un responsable américain à l'AFP, après qu'Axios a rapporté que la signature avait eu lieu lors d'un dîner avec Emmanuel Macron.

'Je peux confirmer la signature', a déclaré le responsable, interrogé sur l'information selon laquelle le président américain aurait personnellement signé un exemplaire de l'accord lors d'un dîner avec le président français, au château de Versailles, à l'issue du sommet du G7.

/ATS
 

Actualités suivantes

Trump est arrivé au château de Versailles pour un dîner avec Macron

Trump est arrivé au château de Versailles pour un dîner avec Macron

Monde    Actualisé le 17.06.2026 - 22:25

Washington dévoile le texte du protocole d'accord avec l'Iran

Washington dévoile le texte du protocole d'accord avec l'Iran

Monde    Actualisé le 17.06.2026 - 22:56

UE: protéger les réfugiés ukrainiens sans priver Kiev de soldats

UE: protéger les réfugiés ukrainiens sans priver Kiev de soldats

Monde    Actualisé le 17.06.2026 - 19:37

Le prince Harry et sa famille bientôt au Royaume-Uni

Le prince Harry et sa famille bientôt au Royaume-Uni

Monde    Actualisé le 17.06.2026 - 17:21

Articles les plus lus

Ignazio Cassis défend à Vienne la raison d'être de l'OSCE

Ignazio Cassis défend à Vienne la raison d'être de l'OSCE

Monde    Actualisé le 17.06.2026 - 13:02

Le prince Harry et sa famille bientôt au Royaume-Uni

Le prince Harry et sa famille bientôt au Royaume-Uni

Monde    Actualisé le 17.06.2026 - 17:21

UE: protéger les réfugiés ukrainiens sans priver Kiev de soldats

UE: protéger les réfugiés ukrainiens sans priver Kiev de soldats

Monde    Actualisé le 17.06.2026 - 19:37

Washington dévoile le texte du protocole d'accord avec l'Iran

Washington dévoile le texte du protocole d'accord avec l'Iran

Monde    Actualisé le 17.06.2026 - 22:56

Hong Kong: Un astéroïde baptisé en hommage à un pompier mort

Hong Kong: Un astéroïde baptisé en hommage à un pompier mort

Monde    Actualisé le 17.06.2026 - 12:53

Ignazio Cassis défend à Vienne la raison d'être de l'OSCE

Ignazio Cassis défend à Vienne la raison d'être de l'OSCE

Monde    Actualisé le 17.06.2026 - 13:02

Le prince Harry et sa famille bientôt au Royaume-Uni

Le prince Harry et sa famille bientôt au Royaume-Uni

Monde    Actualisé le 17.06.2026 - 17:21

UE: protéger les réfugiés ukrainiens sans priver Kiev de soldats

UE: protéger les réfugiés ukrainiens sans priver Kiev de soldats

Monde    Actualisé le 17.06.2026 - 19:37

Hong Kong: Un astéroïde baptisé en hommage à un pompier mort

Hong Kong: Un astéroïde baptisé en hommage à un pompier mort

Monde    Actualisé le 17.06.2026 - 12:53

Hong Kong: Un astéroïde baptisé en hommage à un pompier mort

Hong Kong: Un astéroïde baptisé en hommage à un pompier mort

Monde    Actualisé le 17.06.2026 - 12:57

Ignazio Cassis défend à Vienne la raison d'être de l'OSCE

Ignazio Cassis défend à Vienne la raison d'être de l'OSCE

Monde    Actualisé le 17.06.2026 - 13:02

« C'est moi le patron », lance Trump à ses homologues du G7

« C'est moi le patron », lance Trump à ses homologues du G7

Monde    Actualisé le 17.06.2026 - 19:24