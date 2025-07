Trump annonce des taxes de 50% sur le cuivre dès le 1er août

Le Brésil et le cuivre sont les deux nouvelles cibles de l'offensive douanière du président américain Donald Trump. Il a invoqué, pour le premier, la défense de l'ex-président Jair Bolsonaro, jugé pour tentative de putsch, et, pour le deuxième, la sécurité nationale.

'J'annonce une surtaxe de 50% sur le cuivre, qui entrera en vigueur le 1er août 2025, après avoir reçu une évaluation approfondie en matière de sécurité nationale', a déclaré mercredi le président américain sur son réseau social Truth Social, sans doute en référence à une enquête du département du commerce.

'Le cuivre est le deuxième matériau le plus utilisé par le ministère de la défense', a tempêté le milliardaire républicain, évoquant les besoins du pays pour construire des semi-conducteurs, avions, navires, munitions, centres de données et systèmes de défense anti-missiles, entre autres.

Au nom du rééquilibrage des relations commerciales au profit des Etats-Unis, Donald Trump a imposé en avril une surtaxe plancher de 10% sur les importations, y compris si elles ne peuvent être produites sur place, mais avec des exemptions, notamment pour l'or, le cuivre, le pétrole et les médicaments.

Brésil

Il est revenu mardi sur ces exceptions, envisageant par exemple une surtaxe de 200% sur les produits pharmaceutiques et de 50% sur le cuivre, une menace qui a fait s'envoler le cours du métal de près de 10% à New York mardi, dépassant son sommet historique.

Si les droits de douane sur le cuivre entrent en vigueur, les prix des biens fabriqués avec ce métal (réfrigérateurs, voitures) pourraient grimper, comme pour les autres produits surtaxés à l'importation.

Mercredi, le président américain a aussi annoncé une surtaxe de 50% sur les produits brésiliens, jusqu'ici épargnés, car les Etats-Unis dégagent un excédent commercial dans leurs échanges avec le géant sud-américain.

Dans un courrier adressé au président brésilien Lula, M. Trump affirme que ces droits de douane seront imposés en réponse aux poursuites lancées contre Jair Bolsonaro, jugé dans son pays pour tentative de coup d'Etat.

'La manière dont le Brésil a traité l'ancien président Bolsonaro [...] est une honte internationale', écrit M. Trump dans son courrier, estimant que les poursuites contre l'ex-dirigeant brésilien d'extrême droite sont 'une chasse aux sorcières [qui] doit cesser immédiatement'.

'Toute mesure de hausse des droits de douane de manière unilatérale aura une réponse à la lumière de la loi brésilienne de réciprocité économique', a répondu le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva dans un communiqué.

Une vingtaine de lettres envoyées

Depuis lundi, une vingtaine de pays ont reçu un courrier annonçant la surtaxe qui s'appliquera à compter du 1er août sur leurs produits entrant aux Etats-Unis.

Dans le détail, les produits algériens devraient être taxés à 30% (inchangé par rapport à l'annonce initiale de début avril), tout comme ceux provenant de Libye (-1 point de pourcentage), d'Irak (-9 points) et du Sri Lanka (-14 points), ceux provenant de Moldavie et du Brunei le seront à 25% (respectivement -6 points et +1 point). Quant aux produits philippins, la surtaxe sera de 20% (+3 points).

Lundi, quatorze capitales, principalement d'Asie, avaient reçu une lettre, avec une surtaxe allant de 25% (Japon, Corée du Sud, Tunisie notamment) à 40% (Laos et Birmanie) en passant par 36% (Cambodge et Thaïlande).

Donald Trump avait affirmé mardi qu'il comptait envoyer d'autres lettres cette semaine, notamment vers l'Union européenne (UE). Mercredi, un porte-parole de la Commission européenne a assuré que l'UE comptait parvenir à un accord avec les États-Unis 'dans les prochains jours'.

L'objectif de l'UE est d'éviter toute surtaxe (au-delà du plancher de 10%), avec des exemptions pour des secteurs clés tels que l'aéronautique, les cosmétiques et les boissons alcoolisées.

Initialement, les nouvelles surtaxes devaient commencer à être collectées le 9 juillet, après un précédent report, mais M. Trump a signé en début de semaine un décret pour repousser la date au 1er août.

Dans ses lettres, M. Trump assure que toute riposte sera sanctionnée par une surtaxe additionnelle de même ampleur.

Le président américain avait annoncé début avril des droits de douane punitifs allant jusqu'à 50% sur les produits des pays ayant un excédent commercial avec les Etats-Unis, avant d'instaurer, face à la panique des marchés, une pause de 90 jours afin de négocier des accords bilatéraux. Pour l'heure, seuls deux ont été annoncés, avec le Royaume-Uni et le Vietnam, alors qu'un compromis a été paraphé avec la Chine.

