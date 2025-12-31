Trump annonce retirer la Garde nationale dans plusieurs villes

Donald Trump a annoncé mercredi retirer la Garde nationale, une unité de réserve de l'armée américaine, de Chicago, Portland et Los Angeles. Ces déploiements étaient largement contestés en justice.

'Nous retirons la Garde nationale de Chicago, Los Angeles et Portland', a-t-il annoncé sur son réseau Truth Social. 'Le crime a été considérablement réduit (...). Nous reviendrons, peut-être sous une forme différente et plus forte (...), ce n'est qu'une question de temps!', a-t-il ajouté.

Le déploiement des militaires de la Garde nationale avait été bloqué par la Cour suprême à Chicago et par des juges fédéraux à Los Angeles et Portland.

/ATS