Trump arrive au château de Windsor au premier jour de sa visite

Le président américain Donald Trump, accompagné de son épouse Melania, est arrivé mercredi ...
Photo: KEYSTONE/AP/Toby Melville

Le président américain Donald Trump, accompagné de son épouse Melania, est arrivé mercredi au château de Windsor. Il doit être reçu par le roi Charles III et la reine Camilla, au premier jour complet de sa visite d'Etat au Royaume-Uni.

L'hélicoptère Marine One transportant Donald Trump, seul président américain à effectuer une deuxième visite d'Etat au Royaume-Uni, s'est posé vers 12h15 (13h15 en Suisse) sur la pelouse du domaine royal, où une cérémonie militaire d'une envergure sans précédent est prévue en son honneur.

Le couple Trump a été accueilli à sa descente d'hélicoptère par le prince William et son épouse Catherine.

