Trump assistera au prochain sommet de l'Otan en Turquie, dit Rubio

Le président américain Donald Trump participera au prochain sommet de l'Otan en Turquie en ...
Trump assistera au prochain sommet de l'Otan en Turquie, dit Rubio

Trump assistera au prochain sommet de l'Otan en Turquie, dit Rubio

Photo: KEYSTONE/AP/Jacquelyn Martin

Le président américain Donald Trump participera au prochain sommet de l'Otan en Turquie en juillet, a déclaré mercredi son chef de la diplomatie Marco Rubio. Ce dernier a souligné que l'Alliance atlantique devait être profondément réformée.

'Le président lui-même participera au prochain sommet de l'Otan. On est toujours dans l'Otan, mais l'Otan a besoin de changements significatifs', a-t-il déclaré devant une commission parlementaire.

Il a estimé que le prochain sommet, qui réunira les 32 pays membres début juillet dans la capitale turque Ankara, 'est sans doute le plus important de l'histoire de l'organisation, car il y a certaines questions qui doivent être clarifiées et réglées'.

Le président américain ne décolère pas depuis que les Européens ont refusé de s'engager à ses côtés dans la guerre qu'il a lancée avec Israël contre l'Iran.

/ATS
 

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