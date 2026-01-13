Trump aux manifestants iraniens: renversez le pouvoir

Donald Trump a encouragé mardi les manifestants iraniens à poursuivre leur mouvement jusqu'à renverser les autorités, en promettant sur son réseau Truth Social que 'l'aide était en route', sans plus de précisions.

'Patriotes iraniens, CONTINUEZ A MANIFESTER - PRENEZ LE CONTROLE DE VOS INSTITUTIONS!!!', a écrit le président américain, précisant qu'il avait 'annulé toutes les réunions avec des responsables iraniens tant que les meurtres insensés de manifestants ne s'arrêtaient pas.'

La veille, il avait annoncé frapper de 25% de droits de douane tout pays commerçant avec l'Iran.

Le président américain a plusieurs fois menacé la République islamique de 'frapper très fort' en cas de répression sanglante, mais n'est pas passé à l'acte.

Sa porte-parole, Karoline Leavitt, a déclaré lundi que 'les frappes aériennes' étaient 'l'une des très nombreuses options' possibles, tout en assurant que 'la diplomatie (restait) la première option pour le président'.

Selon elle, une voie diplomatique reste ouverte avec l'Iran, le pouvoir adoptant un 'ton très différent' lors de discussions privées avec l'émissaire américain, Steve Witkoff.

'Ce que vous entendez de la part du régime iranien est très différent des messages que l'administration (américaine) reçoit en privé, et je pense que le président veut examiner ces messages', a-t-elle ajouté.

La répression des manifestations en Iran a fait plus de 600 morts depuis le début de la contestation selon une ONG, la République islamique faisant face à l'un de ses plus importants mouvements de contestation depuis sa proclamation en 1979.

L'Iran a coupé le 8 janvier les accès à internet de sa population, l'empêchant de partager avec le reste du monde des informations sur les manifestations en cours contre le pouvoir.

/ATS