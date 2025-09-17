Trump désigne le mouvement « Antifa » comme organisation « terroriste »

Donald Trump a annoncé mercredi la désignation du mouvement 'Antifa', un terme générique qui ...
Trump désigne le mouvement « Antifa » comme organisation « terroriste »

Trump désigne le mouvement

Photo: KEYSTONE/EPA/BONNIE CASH / POOL

Donald Trump a annoncé mercredi la désignation du mouvement 'Antifa', un terme générique qui désigne des groupes d'extrême gauche se réclamant de l'antifascisme, comme organisation 'terroriste', une semaine après l'assassinat de l'influenceur Charlie Kirk.

'J'ai le plaisir d'informer nos nombreux patriotes américains que je désigne +ANTIFA+, UNE CATASTROPHE DE LA GAUCHE RADICALE, MALADE ET DANGEREUSE, COMME ORGANISATION TERRORISTE', a déclaré le président américain sur son réseau Truth Social, usant de majuscules à son habitude.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'ex-président Jair Bolsonaro atteint d'un cancer de la peau

L'ex-président Jair Bolsonaro atteint d'un cancer de la peau

Monde    Actualisé le 17.09.2025 - 19:39

Le prix Rafto des droits humains aux réseaux de bénévoles soudanais ERR

Le prix Rafto des droits humains aux réseaux de bénévoles soudanais ERR

Monde    Actualisé le 17.09.2025 - 17:02

Trump arrive au château de Windsor au premier jour de sa visite

Trump arrive au château de Windsor au premier jour de sa visite

Monde    Actualisé le 17.09.2025 - 22:17

Gaza-ville: nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants

Gaza-ville: nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants

Monde    Actualisé le 17.09.2025 - 13:29

Articles les plus lus

La Colombie continuera de lutter contre le narcotrafic

La Colombie continuera de lutter contre le narcotrafic

Monde    Actualisé le 17.09.2025 - 05:55

Népal: jour de deuil national en l'honneur des victimes des émeutes

Népal: jour de deuil national en l'honneur des victimes des émeutes

Monde    Actualisé le 17.09.2025 - 11:43

Gaza-ville: nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants

Gaza-ville: nouvel axe pour accélérer la fuite des habitants

Monde    Actualisé le 17.09.2025 - 13:29

Trump arrive au château de Windsor au premier jour de sa visite

Trump arrive au château de Windsor au premier jour de sa visite

Monde    Actualisé le 17.09.2025 - 22:17