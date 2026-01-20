Trump dit avoir invité Poutine à rejoindre le « conseil de paix »

Le président américain Donald Trump a confirmé lundi avoir invité son homologue russe Vladimir ...
Photo: KEYSTONE/AP/Julia Demaree Nikhinson

Le président américain Donald Trump a confirmé lundi avoir invité son homologue russe Vladimir Poutine à rejoindre le 'conseil de la paix', qu'il veut créer à sa main pour oeuvrer à la résolution des conflits dans le monde, en concurrence avec l'ONU.

'Oui, il a été invité', a répondu M. Trump à un journaliste en Floride qui lui demandait s'il avait invité le dirigeant russe à rejoindre cet organisme, où le billet d'entrée serait d'un milliard de dollars pour un siège permanent.

Le président américain a menacé dans la foulée d'imposer des droits de douane sur les vins et champagnes français en réponse au refus de son homologue Emmanuel Macron de rejoindre ce 'conseil'.

'Je vais mettre 200% de droits de douane sur ses vins et champagnes. Et il y adhérera. Mais il n'est pas obligé d'y adhérer', a-t-il déclaré à des journalistes en Floride.

L'entourage d'Emmanuel Macron a indiqué lundi à l'AFP que la France 'n'entend pas donner suite favorable' à ce stade à l'invitation reçue pour rejoindre un 'conseil de paix'.

/ATS
 

