Trump dit qu'il n'a pas vu la vidéo montrant les Obama en singes

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi qu'il n'avait pas vu l'extrait montrant les Obama en singes dans une vidéo publiée sur son réseau social Truth Social. Face au tollé, la vidéo a été retirée du compte personnel du milliardaire après douze heures.

'Je n'ai regardé que la première partie [...] et je n'ai pas vu l'ensemble', a-t-il affirmé à des journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One. 'Personne ne savait ce qu'il y avait à la fin', a-t-il également assuré.

La Maison-Blanche a plaidé 'l'erreur' d'un 'employé' après la diffusion de la vidéo raciste. Sa porte-parole, Karoline Leavitt, avait dans un premier temps dénoncé une 'fausse indignation' et attaqué les médias qui en faisaient état, sans parler d'erreur.

Mais face à la révolte suscitée par ces images du premier président noir des Etats-Unis et de son épouse en primates, jusque dans le parti républicain, la Maison-Blanche a changé de réponse.

/ATS