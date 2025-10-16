Trump dit qu'un « long » appel téléphonique avec Poutine a commencé

Le président américain, Donald Trump, a annoncé jeudi avoir commencé un 'long' appel téléphonique avec son homologue russe, Vladimir Poutine, à la veille de la venue à la Maison Blanche du président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

'Je suis actuellement en conversation avec le président Poutine. La conversation est en cours, elle est longue et j'en rendrai compte, tout comme le président Poutine, à la fin', a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Cet entretien a lieu la veille de la venue à la Maison Blanche du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui veut obtenir de son homologue américain des missiles de croisière Tomahawk afin de renforcer les défenses de son pays face aux frappes russes.

Au moment où la Russie multiplie les frappes contre les infrastructures énergétiques en Ukraine, la possible livraison à l'armée ukrainienne de ces missiles américains sera le 'sujet principal' de la rencontre avec Donald Trump vendredi, a indiqué jeudi à l'AFP un haut responsable ukrainien.

Il a aussi évoqué les systèmes de défense antiaérienne Patriot, alors que les Ukrainiens craignent d'affronter l'hiver sans lumière ni chauffage. Donald Trump laisse jusqu'ici planer le doute sur ses intentions.

'Nouvelle escalade'

L'Ukraine 'veut passer à l'attaque, je vais prendre une décision à ce sujet', a-t-il déclaré mercredi. Il avait déjà fait savoir dimanche qu'il entendait s'entretenir avec Moscou à ce sujet, en estimant que l'usage de Tomahawk par l'Ukraine serait 'une nouvelle étape agressive.'

Vladimir Poutine de son côté a déjà averti que la livraison de Tomahawk constituerait 'une nouvelle escalade' et affecterait les relations entre Washington et Moscou.

Sites énergétiques visés

L'Ukraine est visée depuis une dizaine de jours par davantage d'attaques russes visant ses infrastructures énergétiques, qui menacent de priver de lumière et de chauffage les Ukrainiens à l'approche de l'hiver.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a tiré une série de 320 drones et 37 missiles, selon l'armée de l'air ukrainienne, qui a souligné que 283 drones et cinq missiles avaient été abattus. Pour faire face à ces frappes massives, les Ukrainiens veulent renforcer l'efficacité de leurs défenses antiaériennes.

La rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky permettra peut-être d'en savoir plus sur l'état d'esprit actuel du changeant président américain.

Il avait récemment estimé, à la surprise générale, que l'Ukraine pouvait remporter le conflit, en saluant la résistance opposée depuis l'invasion russe de février 2022. Mais certains observateurs estiment que ces louanges pourraient signaler une volonté de désengagement du président américain.

Le dirigeant républicain, qui se flatte d'avoir toujours eu une excellente relation avec le président russe, tout en se disant récemment 'très déçu' par ce dernier, n'a pas exercé depuis son retour au pouvoir de pression significative sur la Russie.

