Trump et Xi Jinpins se sont parlé au téléphone

Donald Trump, qui a entamé un bras de fer commercial avec Pékin, a assuré que sa conversation d'environ une heure et demie jeudi avec son homologue chinois Xi Jinping s'était conclue 'de manière très positive'.

Le président américain a assuré dans un message sur son réseau Truth Social que ses équipes et celles du dirigeant chinois se rencontreraient 'bientôt' pour discuter des droits de douane, à un endroit qui reste à définir, et a assuré qu'il ne 'devrait plus y avoir de questions à l'avenir' sur l'accès aux terres rares chinoises, un point de friction important entre les deux superpuissances.

Donald Trump a par ailleurs annoncé que Xi Jinping l'avait 'gentiment invité' à venir en Chine avec son épouse Melania, et qu'il avait lui aussi proposé au président chinois de venir le voir aux Etats-Unis.

Xi Jinping a déclaré être ouvert à une visite du président américain en Chine, selon l'agence officielle Chine nouvelle. 'Pour redresser la trajectoire du grand navire des relations sino-américaines, il nous incombe d'en assurer fermement le gouvernail et d'en fixer clairement le cap, tout en écartant résolument toute interférence, voire toute tentative de sabotage. Cela est particulièrement crucial', a-t-il aussi indiqué.

Le président chinois a aussi exhorté les Etats-Unis à faire preuve de 'prudence' sur la question de Taïwan, île que la Chine considère comme une partie de son territoire.

'Les Etats-Unis doivent traiter la question de Taïwan avec prudence afin d'éviter que la petite minorité de séparatistes partisans d'une 'indépendance de Taïwan' n'entraîne la Chine et les Etats-Unis dans une situation dangereuse de conflit et de confrontation', a dit M. Xi à M. Trump, selon Chine nouvelle.

/ATS