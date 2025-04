Trump et un avenir « à imaginer » pour la caricature de l'année

Une caricature du président américain Donald Trump a remporté le prix de l'exposition 'Gezeichnet 2024'. Organisée dans ce cadre au Musée de la communication de Berne, l'exposition présente chaque année, de décembre à février, les meilleurs dessins de presse suisses.

Un jeu de mots, de la résignation et un avenir entre les mains du lecteur. Pour le quotidien Der Bund, Cic, alias Stephan Lütolf, a abordé le sujet de l'élection de Trump avec humour. Sur son dessin, on voit le président américain, en noir et blanc, accompagné du message 'Die nächsten vier Jahre können sie sich selber ausmalen' ou 'Ces quatre prochaines années, vous pouvez les imaginer (ou les colorier) vous-mêmes'.

Sur la gauche de l'image se trouvent trois crayons de couleur noire, orange et rouge. Le message témoigne ainsi d'une certaine lassitude du dessinateur, qui laisse ses crayons aux lecteurs du journal.

'L'auteur met en évidence la complexité d'un dessin de presse réussi', souligne Marco Ratschiller, dessinateur et coorganisateur de l'exposition, cité dans le communiqué. Cic est en effet parvenu à réunir plusieurs niveaux dans son dessin, poussant le lecteur à la réflexion tout en le projetant au coeur de l'image et, donc, de l'actualité.

Le public a attribué la deuxième place à la colombe de la paix, impuissante face aux crises, de Christoph Biedermann. Sur le divan d'un psychiatre, elle raconte sa peur d'échouer et son impression de n'être bonne à rien dans la situation internationale actuelle.

On retrouve Donald Trump en troisième position. Regina Vetter réduit son dessin à l'essentiel: une touffe de cheveux jaune accompagnée du texte 'Er ist wieder da' ou 'Il est de retour'. 'Le graphisme épuré et l'allusion à peine masquée aux années 1930 donnent à ce dessin une signification particulièrement marquante', détaille le communiqué.

/ATS