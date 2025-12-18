Trump fixe un nouveau délai à la Suisse pour un accord contraignant

Les Etats-Unis accentuent la pression sur la Suisse en matière de droits de douane. Ils veulent ...
Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Les Etats-Unis accentuent la pression sur la Suisse en matière de droits de douane. Ils veulent qu'un accord juridiquement contraignant soit conclu d'ici au 31 mars. Faute de quoi ils entendent 'réexaminer et reconsidérer, le cas échéant', le taux imposé à Berne.

Washington entend transformer rapidement la déclaration d'intention signée le 14 novembre en accord bilatéral, selon un document du représentant américain au commerce, pas encore 'publié' mais disponible sur le Federal Register. L'information a été révélée par les journaux du groupe alémanique CH Media. Keystone-ATS a demandé de plus amples informations au Département fédéral de l'économie.

Selon ce texte, la baisse des droits de douane de 39% à 15% est effectuée 'à condition et dans l'attente' que la déclaration d'intention du 14 novembre soit rapidement transformée en un accord bilatéral.

/ATS
 

