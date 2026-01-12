Trump impose 25% de droits de douane à qui commerce avec l'Iran

Donald Trump a annoncé lundi sur son réseau Truth Social que tout pays commerçant avec l'Iran ...
Photo: KEYSTONE/AP/Julia Demaree Nikhinson

Donald Trump a annoncé lundi sur son réseau Truth Social que tout pays commerçant avec l'Iran serait frappé de droits de douane de 25% par les Etats-Unis.

'Cette décision est définitive' et 'prend effet immédiatement', a affirmé le président américain.

