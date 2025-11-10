Trump instaure une « semaine de l'anti-communisme »

Donald Trump a publié lundi une proclamation faisant de la semaine qui s'ouvre aux Etats-Unis ...
Trump instaure une « semaine de l'anti-communisme »

Trump instaure une

Photo: KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW / POOL

Donald Trump a publié lundi une proclamation faisant de la semaine qui s'ouvre aux Etats-Unis celle de 'l'anti-communisme'. Il attaque au passage ses adversaires progressistes.

Ces proclamations, par lesquelles les présidents américains mettent en valeur des thématiques qui leur sont chères pour une journée ou une semaine, ont une valeur surtout symbolique.

Dénonçant 'l'une des idéologies les plus destructrices de l'histoire', le républicain de 79 ans écrit, dans ce texte diffusé par la Maison Blanche: 'Aujourd'hui de nouvelles voix répètent de vieux mensonges, en les déguisant sous des expressions telles que 'justice sociale' ou 'socialisme démocratique'', le courant dont se revendique Zohran Mamdani, tout juste élu maire de New York.

'Leur message reste le même: renoncez à vos libertés, faites confiance au pouvoir du gouvernement, et échangez l'espoir de la propriété pour le confort vide de la surveillance', affirme encore Donald Trump.

Le président américain a déjà qualifié Zohran Mamdani de 'communiste', et déclaré dans un discours, après l'élection de ce dernier, que les Américains faisaient face à un 'choix entre le communisme et le bon sens'.

Le futur maire de New York l'a défié publiquement le soir de sa victoire à l'élection municipale, en lançant: 'Donald Trump, puisque je sais que vous regardez, hé bien: 'montez le son!''.

/ATS
 

