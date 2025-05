Trump menace Apple de 25% de droits de douane

Le président américain Donald Trump a menacé vendredi d'imposer 'au moins 25%' de droits de douane à Apple, si l'entreprise ne fabrique pas ses iPhone aux Etats-Unis.

'Cela fait longtemps que j'ai informé Tim Cook d'Apple que je m'attendais à ce que les iPhone vendus aux Etats-Unis soient fabriqués et construits aux Etats-Unis, et non en Inde ou ailleurs. Si ce n'est pas le cas, Apple devra payer des droits de douane d'au moins 25 % aux Etats-Unis', a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.

Lors de son voyage au Qatar la semaine dernière, le président américain avait affirmé avoir dit à Tim Cook, le directeur général d'Apple: 'Nous vous avons très bien traités. Nous avons accepté toutes les usines que vous avez construites en Chine durant des années'.

Eviter les droits de douane en Chine

'Ça ne nous intéresse pas que vous en construisiez en Inde. L'Inde peut s'occuper d'elle-même toute seule, elle va très bien', avait-il poursuivi, à l'occasion de la deuxième étape de sa tournée dans le Golfe.

'Nous voulons que vous construisiez ici (aux Etats-Unis)', avait-il ajouté.

Lors de la présentation des derniers résultats d'Apple début mai, Tim Cook avait dit s'attendre à ce que 'la majorité des iPhone vendus aux Etats-Unis', pendant le trimestre en cours, proviennent d'Inde.

Cette mesure permettait d'éviter des droits de douane de 145% appliqués par les Etats-Unis aux produits venus de Chine, traditionnellement coeur de la fabrication des célèbres smartphones. Depuis, les deux pays se sont mis d'accord pour une trêve de 90 jours sur leurs surtaxes douanières.

/ATS