Trump met en garde l'Iran en cas de non-accord à Genève

Photo: KEYSTONE/AP/Mark Schiefelbein

Le président américain Donald Trump a mis en garde Téhéran lundi contre 'les conséquences de ne pas conclure un accord' avant des pourparlers prévus mardi entre les Etats-Unis et l'Iran à Genève. Il a assuré que l'Iran veut conclure un accord.

'Je participerai à ces discussions, indirectement', a déclaré le président américain à des journalistes à bord de l'avion Air Force One, en se rendant à Washington.

'Ils veulent conclure un accord [...] Je ne pense pas qu'ils veuillent assumer les conséquences de ne pas conclure un accord', a indiqué Donald Trump faisant référence aux autorités iraniennes.

L'Iran et les Etats-Unis entament une deuxième série de discussions mardi à Genève pour éloigner le risque d'une intervention militaire des Etats-Unis. Téhéran a évoqué 'prudemment' des signes d'une position américaine 'plus réaliste' sur la question nucléaire.

Les deux pays avaient renoué le dialogue le 6 février à Mascate, la capitale d'Oman, après une escalade de menaces de part et d'autre.

/ATS
 

