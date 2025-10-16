Trump ne veut pas « appauvrir » les réserves américaines de Tomahawk

Donald Trump a déclaré jeudi que les Etats-Unis ne pouvaient pas 'appauvrir' leurs propres ...
Trump ne veut pas « appauvrir » les réserves américaines de Tomahawk

Trump ne veut pas

Photo: KEYSTONE/AP/Alex Brandon

Donald Trump a déclaré jeudi que les Etats-Unis ne pouvaient pas 'appauvrir' leurs propres réserves de Tomahawk. Il s'agit de missiles que l'Ukraine cherche à se procurer auprès de Washington pour répondre aux attaques russes.

'Nous ne pouvons pas appauvrir (les réserves de) notre propre pays', a dit le président américain en réponse à une question sur ces missiles de croisière, ajoutant: 'Nous en avons besoin aussi, donc je ne sais pas ce que nous pouvons faire.'

Trump doit rencontrer vendredi Volodymyr Zelensky à Washington. Via cette rencontre, le président ukrainien espère obtenir des missiles Tomahawk.

Les missiles Tomahawk, en service depuis 42 ans et utilisé dans la quasi-totalité des interventions militaires américaines, permettraient à l'Ukraine de frapper loin à l'intérieur du territoire russe

/ATS
 

Actualités suivantes

Suspension du déploiement de la Garde nationale à Chicago confirmée

Suspension du déploiement de la Garde nationale à Chicago confirmée

Monde    Actualisé le 16.10.2025 - 22:23

Spoljaric ne « voit pas d'alternative » au cessez-le-feu à Gaza

Spoljaric ne « voit pas d'alternative » au cessez-le-feu à Gaza

Monde    Actualisé le 16.10.2025 - 18:49

Pédocriminalité: l'Eglise néglige trop les victimes

Pédocriminalité: l'Eglise néglige trop les victimes

Monde    Actualisé le 16.10.2025 - 18:21

Trump dit qu'un « long » appel téléphonique avec Poutine a commencé

Trump dit qu'un « long » appel téléphonique avec Poutine a commencé

Monde    Actualisé le 16.10.2025 - 22:35

Articles les plus lus