Trump ordonne de rouvrir l'emblématique prison d'Alcatraz

Donald Trump a annoncé dimanche soir avoir donné l'ordre à son administration de moderniser et de rouvrir l'emblématique prison d'Alcatraz fermée depuis plus de 60 ans, dans la baie de San Francisco, pour y incarcérer les 'criminels les plus dangereux et violents'.

'Depuis trop longtemps, l'Amérique est victime de criminels vicieux, violents et récidivistes, la lie de la société, qui n'apporteront jamais rien d'autre que la misère et la souffrance', a écrit le milliardaire républicain conservateur sur son réseau social Truth Social.

'C'est pourquoi aujourd'hui j'ordonne au Bureau des prisons, ainsi qu'au ministère de la Justice, à (la police fédérale) FBI et au ministère de l'Intérieur de rouvrir, agrandir substantiellement et reconstruire Alcatraz pour enfermer les criminels les plus dangereux et violents d'Amérique', a-t-il ajouté.

Donald Trump estime que la remise en fonction de l'établissement, fermé en mars 1963, sera un 'symbole de loi, d'ordre et de justice'.

Avec cette dernière annonce, le président américain franchit une nouvelle étape dans la lutte contre la criminalité, un élément clé de son second mandat à la Maison Blanche.

Eastwood, 'évadé d'Alcatraz'

L'établissement, où avaient été emprisonnés les plus grands chefs de la mafia et notamment Al Capone, a été fermé après seulement 29 ans de service en raison de coûts de fonctionnement trop importants, selon le Bureau des prisons américain, chargé de l'administration des prisons fédérales aux Etats-Unis.

La prison fédérale de haute sécurité est entrée à la postérité en 1962 avec l'évasion spectaculaire de trois détenus, dont Frank Morris, inspirant ensuite un livre en 1963 ('L'évadé d'Alcatraz' de J. Campbell Bruce) suivi en 1979 d'un film au même titre de Don Siegel, avec Clint Eastwood.

Aujourd'hui, l'agence américaine l'administration pénitentiaire explique qu'Alcatraz coûtait près de trois fois plus cher que toute autre prison fédérale.

L'isolement géographique de cette prison, située sur un îlot rocheux, générait de nombreux frais, tels que l'acheminement par bateau de nourriture, ou encore de 3,8 millions de litres d'eau potable par semaine, l'île ne disposant d'aucune source d'eau douce.

Pendant ses 29 ans de service, la population carcérale moyenne d'Alcatraz se situait entre 260 et 275 personnes, selon le Bureau des prisons, soit moins d'1% de la population totale des prisons fédérales.

'A Alcatraz, un prisonnier (avait) quatre droits: la nourriture, l'habillement, le logement et les soins médicaux. Tout le reste était un privilège qui devait être gagné. Parmi les privilèges qu'un prisonnier pouvait gagner, il y avait le travail, la correspondance et les visites des membres de sa famille, l'accès à la bibliothèque de la prison et les activités récréatives telles que la peinture et la musique', détaille l'agence fédérale.

Pas sérieux, selon Pelosi

Située à deux kilomètres de la côte, l'ancienne prison est aujourd'hui une attraction touristique de la baie de San Francisco, en Californie.

Devenu parc national en 1972, l'îlot rocheux attire chaque année plus d'un million de visiteurs venus du monde entier.

'La prison fédérale d'Alcatraz a fermé il y a plus de 60 ans. Il s'agit aujourd'hui d'un parc national très populaire et d'un lieu touristique majeur. La proposition du président n'est pas sérieuse', a affirmé sur X Nancy Pelosi, élue démocrate californienne et ex-présidente de la Chambre des représentants.

Les Etats-Unis sont déjà dotés d'un établissement abritant les détenus les plus dangereux: la prison fédérale de sécurité maximale de Florence (ADX), surnommée 'l'Alcatraz des Rocheuses'.

Unique aux Etats-Unis, elle héberge depuis 1994 dans une zone désertique montagneuse du Colorado (ouest) des condamnés pour terrorisme et des criminels, incarcérés à l'isolement total.

D'après le Bureau des prisons, 357 hommes y sont actuellement emprisonnés. Ce chiffre est inférieur à sa capacité maximale, de 490 détenus selon un rapport de l'autorité gouvernementale indépendante DC Corrections Information Council.

/ATS