Trump ordonne des essais des armes nucléaires américaines

Le président américain Donald Trump a ordonné jeudi la relance des essais d'armes nucléaires des Etats-Unis, interrompus depuis plus de 30 ans, à la suite d'une série d'annonces de son homogue russe Vladimir Poutine sur le développement de nouvelles armes russes.

Cette déclaration du président américain, sans détails concrets, a ressemblé à une déclaration de force à quelques minutes de sa rencontre très attendue à Busan, en Corée du Sud, avec son homologue chinois Xi Jinping.

Elle intervient aussi alors que le milliardaire républicain a haussé le ton contre le Kremlin, alors que ses efforts pour mettre fin à la guerre qui fait rage en Ukraine depuis plus de trois ans et demi n'ont donné aucun résultat concret.

'En raison des programmes d'essais menés par d'autres pays, j'ai demandé au ministère de la guerre de commencer à tester nos armes nucléaires sur un pied d'égalité. Ce processus commencera immédiatement', a déclaré le président américain sur son réseau social Truth Social.

Plus de 12'200 ogives nucléaires

'Les Etats-Unis possèdent plus d'armes nucléaires que tout autre pays', s'est-il réjoui. 'La Russie arrive en deuxième position et la Chine loin derrière en troisième, mais elle rattrapera son retard d'ici à cinq ans'.

Selon le dernier rapport annuel de l'institut de recherche international pour la paix de Stockholm (SIPRI), les Russes affichent 5489 ogives nucléaires contre 5177 pour les Américains et 600 pour les Chinois.

Au total, cette organisation estime à plus de 12'200 le nombre d'ogives détenues par les neuf pays disposant de l'arme atomique: la Russie, les Etats-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni, le Pakistan, l'Inde, Israël et la Corée du Nord.

A son arrivée à son entretien avec Xi Jinping, Donald Trump n'a pas répondu à une journaliste qui lui demandait de commenter sa toute fraîche et surprenante annonce nucléaire. Elle suit une série d'annonces de la part de Vladimir Poutine, qui ces dernières années n'a cessé de vanter les nouvelles capacités militaires de son pays.

Missile à propulsion nucléaire

Dimanche, le président russe s'était félicité de l'essai final réussi du missile de croisière à propulsion nucléaire Bourevestnik, d''une portée illimitée' et capable de tenir en échec, selon lui, quasiment tous les systèmes d'interception.

'C'est inapproprié', avait réagi Donald Trump, appelant Vladimir Poutine à plutôt 'mettre fin à la guerre en Ukraine'. Mais le dirigeant russe n'a pas tenu compte de ces reproches.

'Hier, nous avons effectué encore un essai, d'un autre système prometteur, un drone sous-marin Poséidon', a dit Vladimir Poutine lors de la visite d'un hôpital militaire, une déclaration diffusée mercredi à la télévision publique russe.

Le drone Poséidon, selon Moscou, est doté d'un système de propulsion nucléaire et peut également transporter des charges atomiques. 'Aucun autre appareil dans le monde n'est égal à celui-là par sa vitesse et la profondeur' à laquelle il opère, a assuré le maître du Kremlin, en affirmant qu'il n'existait 'aucun moyen de l'intercepter'.

New Start

Donald Trump, qui se pose en président de la paix depuis son retour à la Maison-Blanche, semble durcir le ton contre Moscou depuis l'échec de son sommet en Alaska avec Vladimir Poutine cet été.

La semaine dernière, il a reporté sine die un projet de rencontre, tout juste annoncé, avec Vladimir Poutine à Budapest, disant ne pas vouloir de discussions 'pour rien' et les Etats-Unis ont ensuite imposé de nouvelles sanctions sur les hydrocarbures russes.

Washington et Moscou restent liés par le traité de désarmement New Start, qui limite chaque partie à 1550 ogives stratégiques offensives déployées et prévoit un mécanisme de vérification, interrompue depuis deux ans.

Alors que le traité doit expirer en février prochain, Vladimir Poutine a proposé au début octobre de le prolonger d'un an, mais n'a pas mentionné une reprise possible des inspections des arsenaux.

En 2019, pendant le premier mandat de M. Trump, les Etats-Unis s'étaient retirés d'un autre traité majeur conclu en 1987 avec la Russie, sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (INF).

Entre le premier essai nucléaire américain en juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique et le moratoire imposé par le président américain George H. W. Bush en 1992, les Etats-Unis ont conduit 1054 essais nucléaires et deux bombardements sur les villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki en 1945.

