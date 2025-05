Trump organisera un défilé coïncidant avec son anniversaire

Une porte-parole de la Maison Blanche a confirmé vendredi que Donald Trump organiserait un 'défilé militaire' le 14 juin, date marquant les 250 ans de la création de l'armée de terre américaine, et coïncidant avec le 79ème anniversaire du président.

Le républicain entend par là 'rendre hommage aux vétérans américains, aux membres des forces armées en activité et à l'histoire militaire', a écrit Anna Kelly sur le réseau social X en partageant un article de Fox News.

On y lit que le défilé rappellera, avec des figurants et de l'équipement, la guerre d'Indépendance américaine, la guerre de Sécession, mais aussi les deux Guerres mondiales, la guerre du Vietnam et les conflits plus récents (Irak, Afghanistan etc).

Des militaires en activité ainsi que des élèves des diverses écoles militaires américaines participeront également, selon la même source. Le lieu n'est pas précisé.

'Nous allons organiser le plus grand et le plus beau défilé militaire de notre histoire', a dit le ministre de la Défense Pete Hegseth à Fox News.

L'armée de terre américaine (US Army) a été fondée le 14 juin 1775, un peu plus d'un an avant que les Etats-Unis d'Amérique ne déclarent leur indépendance, le 4 juillet 1776, le 4 juillet étant aujourd'hui le jour de la fête nationale aux Etats-Unis.

Souvenir du 14 juillet parisien

Donald Trump a promis de marquer avec faste les 250 ans du pays l'an prochain.

Mais c'est dès cette année qu'il entend concrétiser un projet déjà évoqué pendant son premier mandat (2017-2021), celui d'un défilé militaire. Et à une date, donc, qui coïncide avec son anniversaire.

Le président américain avait beaucoup apprécié le spectacle offert par le défilé du 14 juillet à Paris, auquel l'avait convié son homologue français Emmanuel Macron en 2017.

Mais son désir d'organiser une parade à Washington ne s'était jusqu'ici jamais concrétisé, le Pentagone ayant souligné le coût potentiellement faramineux d'un tel événement, sans parler des inquiétudes au sujet des dommages que causeraient des chars et autres véhicules militaires lourds dans les rues de la ville.

Le dernier grand défilé militaire aux Etats-Unis s'est tenu en 1991 à Washington pour célébrer la fin de la guerre du Golfe.

