Trump parle avec Trudeau, les Etats-Unis menacés de représailles

Donald Trump a échangé lundi matin avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. La guerre commerciale lancée par le président américain déstabilise déjà les marchés, inquiets de l'impact sur l'économie mondiale des droits de douane annoncés par Washington.

'Je viens de parler avec Justin Trudeau. Lui reparlerai à 15h00' (21h00 en Suisse), a écrit le chef de l'Etat sur son réseau Truth Social, réaffirmant avoir imposé des droits de douane au Canada et au Mexique pour juguler l'arrivée de drogues aux Etats-Unis.

La veille, le milliardaire républicain avait fait savoir qu'il devait également parler lundi 'avec le Mexique'. Le président américain a annoncé 25% de droits de douane sur tous les produits provenant du Mexique et du Canada, à l'exception des hydrocarbures venant du voisin du Nord, désormais taxés à 10%.

Donald Trump a également ciblé la Chine en imposant 10% de droits de douane, qui viennent s'ajouter à ceux déjà existants sur un certain nombre de produits chinois. Les mesures doivent entrer en vigueur mardi et exposent les Etats-Unis à des représailles rapides de la part de ces partenaires commerciaux de premier plan.

Riposte de l'Ontario

Lundi matin, la province canadienne de l'Ontario, coeur économique du pays, a annoncé bannir les entreprises américaines des contrats publics, ce qui va leur faire 'perdre des dizaines de milliards de dollars en nouveaux revenus', selon son Premier ministre Doug Ford. 'Elles n'ont qu'à blâmer le président Trump', a-t-il lancé.

Doug Ford a également annulé un contrat provincial de 100 millions de dollars canadiens avec Starlink, la société contrôlée par le milliardaire Elon Musk, grand allié du président américain.

Les Américains pourraient 'souffrir'

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a annoncé dimanche qu'elle détaillerait lundi 'les premières mesures' qu'elle entend prendre en réponse aux mesures américaines. Les Bourses mondiales sont en net recul lundi, Paris perdant 1,75%, Francfort 1,83%, Londres 1,37% et Milan 1,16% vers 13h30.

La Bourse de New York a ouvert lundi en forte baisse, secouée par l'ampleur des droits de douane annoncés par Donald Trump. Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 1,25%, l'indice Nasdaq chutait de 2,14% et l'indice élargi S&P 500 perdait 1,65%.

Les droits de douane imposés par les Etats-Unis concernent jusqu'à 1400 milliards de dollars de produits entrant dans le pays, soit plus de quatre fois la valeur des produits importés taxés durant le premier mandat de Donald Trump. Le Mexique, le Canada et la Chine sont les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis et représentent au total plus de 40% des importations du pays.

Ces nouvelles barrières douanières sont de nature, selon les économistes, à entraîner des hausses de prix et freiner l'activité de tous les pays concernés en perturbant les chaînes de production. Dimanche matin, Donald Trump a reconnu pour la première fois clairement que les consommateurs et entreprises américains pourraient 'souffrir'.

'Stupides'

'Ce sera le nouvel âge d'or pour les Etats-Unis! Est-ce que cela va faire souffrir? Oui, peut-être. Et peut-être pas. Mais nous allons rendre sa grandeur à l'Amérique et cela vaudra le prix qu'il faudra payer', a-t-il écrit en lettres capitales sur Truth Social.

M. Trump avait toujours affirmé que l'impact des droits de douane serait supporté par les exportateurs étrangers, sans être répercuté sur les consommateurs américains, contredisant l'avis de la quasi totalité des experts. Pour l'heure encore épargnée, l'Union européenne (UE) se sait dans le viseur de Donald Tump.

'Si nous étions attaqués sur les sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir', a déclaré le président français Emmanuel Macron, en ouverture d'une réunion lundi à Bruxelles. 'Nous devons faire tout notre possible pour éviter ces droits de douane et ces guerres commerciales totalement inutiles et stupides', a estimé le Premier ministre polonais Donald Tusk.

/ATS