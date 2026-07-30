Trump pense à reporter la nomination de Todd Blanche

Donald Trump a affirmé jeudi qu'il envisageait de reporter la nomination de son ex-avocat Todd Blanche comme ministre de la Justice, face aux réserves émises par deux sénateurs républicains. Il a annoncé qu'il le renommerait après les élections de novembre.

'Je n'ai aucune objection à retirer la nomination de Todd (...) et à le remettre après que Cornyn et Tillis seront partis' en janvier 2027, a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social à propos de ces deux élus républicains, membres de la commission judiciaire, qui refusent pour le moment de voter en faveur de sa nomination.

Ministre de la Justice par intérim depuis le limogeage de Pam Bondi en avril, Todd Blanche a été nommé pour occuper le poste de manière permanente par Donald Trump, qui a assuré qu'il continuerait d'assurer l'intérim dans tous les cas.

La confirmation de sa nomination par le Sénat, comme l'exige la Constitution, fait face à un contretemps en raison des exigences de John Cornyn et Thom Tillis, qui demandent l'abandon définitif par le gouvernement Trump de deux initiatives largement contestées.

L'une portait sur un fonds dit 'anti-instrumentalisation' de la justice de près d'1,8 milliards de dollars, pour compenser financièrement des alliés de Donald Trump pour des poursuites engagées sous l'administration Biden. L'autre visait à offrir une immunité fiscale au président républicain et à ses proches.

Garanties écrites exigées par les deux sénateurs

Face à plusieurs décisions de justice, les deux projets ont été mis de côté, mais les deux sénateurs républicains exigent des garanties écrites pour qu'ils ne soient pas ressuscités à l'avenir.

Sans ces garanties, John Cornyn et Thom Tillis ont menacé de voter contre la nomination de Todd Blanche, ce qui l'enterrerait de facto. Le vote devant la commission judiciaire, prévu initialement jeudi, a été reporté pour cette raison.

Sur Truth Social, Donald Trump a laissé entendre jeudi que leurs objections étaient dues au fait que le milliardaire républicain leur avait retiré son soutien pour les élections législatives de mi-mandat en novembre prochain.

Thom Tillis, sénateur de Caroline du Nord qui s'est opposé à plusieurs reprises à Donald Trump, avait annoncé l'an dernier prendre sa retraite à l'issue de son mandat en janvier. John Cornyn, élu du Texas, a lui perdu la primaire pour l'investiture républicaine après le soutien apporté par Donald Trump à son opposant, Ken Paxton.

S'il décidait effectivement de retirer la nomination de Todd Blanche pour le nommer à nouveau après novembre, la stratégie du président républicain pourrait s'avérer périlleuse, puisque les démocrates pourraient aussi reprendre la majorité au Sénat à l'issue des élections.

/ATS