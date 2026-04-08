Trump repousse de deux semaines sa menace d'attaquer l'Iran

Trump accepte de repousser de deux semaines sa menace d'attaquer l'Iran
Trump repousse de deux semaines sa menace d'attaquer l'Iran

Trump repousse de deux semaines sa menace d'attaquer l'Iran

Photo: KEYSTONE/AP/JULIA DEMAREE NIKHINSON

Donald Trump a déclaré mardi qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait 'complètement' le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.

'J'accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pendant deux semaines', a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social, un peu plus d'une heure avant l'expiration de son ultimatum, à l'issue de discussions avec des médiateurs pakistanais.

/ATS
 

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