Trump repousse de deux semaines sa menace d'attaquer l'Iran

Donald Trump a déclaré mardi qu'il acceptait de suspendre pendant deux semaines les bombardements contre l'Iran et qu'il était prêt à un cessez-le-feu si Téhéran rouvrait 'complètement' le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale.

'J'accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pendant deux semaines', a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social, un peu plus d'une heure avant l'expiration de son ultimatum, à l'issue de discussions avec des médiateurs pakistanais.

/ATS