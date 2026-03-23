Trump rétropédale, la Bourse rebondit

La Bourse suisse rebondissait vivement lundi midi suite à l'annonce par le président des Etats-Unis ...
Trump rétropédale, la Bourse rebondit

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Photo: Alerte Info

La Bourse suisse rebondissait vivement lundi midi suite à l'annonce par le président des Etats-Unis d'un moratoire de cinq jours sur toute frappe américaine à l'encontre d'infrastructures énergétiques en Iran.

/ATS
 

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