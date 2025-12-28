Trump s'entretient avec Poutine avant un tête-à-tête avec Zelensky

Donald Trump s'est entretenu dimanche au téléphone avec Vladimir Poutine. Un appel qu'il a jugé 'très productif' à quelques heures d'un tête-à-tête en Floride avec Volodymyr Zelensky, crucial pour la poursuite des pourparlers de paix sur l'Ukraine.

Le président américain, sans entrer dans le détail de sa conversation avec son homologue russe, a écrit sur son réseau Truth Social avoir eu 'un bon entretien téléphonique, très productif'.

Le Kremlin a de son côté assuré que 'la Russie et les États-Unis partagent le même point de vue selon lequel la proposition ukrainienne et européenne d'un cessez-le-feu temporaire (...) ne ferait que prolonger le conflit et entraînerait une reprise des hostilités.'

Le Kremlin a appelé l'Ukraine à accepter de retirer ses troupes du Donbass afin de 'mettre fin' à la guerre. Le retrait des troupes ukrainiennes des quelque 20% de la région orientale de Donetsk qu'elles contrôlent encore est l'une des exigences majeures de la Russie pour mettre un terme à la guerre lancée en 2022.

Le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov a fait état d'une discussion téléphonique de plus d'une heure entre Vladimir Poutine et Donald Trump, qui s'est déroulée 'dans une atmosphère amicale'. Les deux dirigeants sont 'convenus de se reparler au téléphone après la rencontre entre le président américain et Zelensky', a-t-il ajouté.

'Cette conversation a été organisée à l'initiative du président américain, qui souhaitait aborder ces questions avant sa rencontre avec Volodymyr Zelensky', a-t-il précisé.

'Perspectives de coopération'

La Russie rejette une simple pause dans les hostilités, estimant qu'elle permettrait à l'Ukraine de se réarmer. Elle dit vouloir travailler plutôt à un règlement définitif des 'causes profondes' du conflit.

'Trump a fait valoir qu'il fallait mettre fin à la guerre le plus rapidement possible, car cela ouvrirait des perspectives de coopération impressionnantes avec l'Ukraine et la Russie', a encore dit M. Ouchakov.

Selon lui, Vladimir Poutine a en outre 'accepté de poursuivre le règlement (du conflit en) Ukraine dans le cadre de deux groupes spécialement créés, l'un chargé des questions de sécurité, l'autre des questions économiques'.

Document retravaillé

La rencontre entre Volodymyr Zeleneski et le président américain devait débuter à dans la résidence Mar-a-Lago à 13h00 (19h00 heure suisse).

Celle-ci sera la première entre les deux hommes depuis le mois d'octobre, lorsque l'Ukrainien était venu demander - en vain - des missiles Tomahawk à son homologue américain.

Cette fois, Volodymyr Zelensky vient chercher l'imprimatur de Donald Trump sur une nouvelle version du plan de paix en Ukraine, présenté par Washington il y a près d'un mois.

Le président ukrainien a dévoilé cette semaine la nouvelle mouture de ce document, retravaillé après d'âpres négociations réclamées par Kiev, qui jugeait la première version beaucoup trop proche des revendications russes.

Pas de solution immédiate

La nouvelle version propose un gel du front sur les positions actuelles sans offrir de solution immédiate face aux revendications territoriales de la Russie, qui contrôle environ 20% de l'Ukraine.

Le nouveau document abandonne aussi deux exigences clés du Kremlin: un retrait des troupes ukrainiennes de la région de Donetsk et un engagement de l'Ukraine juridiquement contraignant de non-adhésion à l'Otan.

Soutien des Européens et de l'Otan

Samedi, lors d'une étape à Halifax au Canada, le président ukrainien a reçu le soutien appuyé d'Ottawa ainsi que des Européens et de l'Otan.

Dimanche, après la rencontre Trump-Zelensky à Mar-a-Lago, un appel téléphonique entre les deux hommes et des dirigeants européens est prévu, a par ailleurs annoncé un porte-parole de Kiev.

L'accueil que lui réservera Donald Trump est toutefois incertain. Le chef de l'Etat ukrainien n'aura 'rien tant que je ne donne pas mon accord', a déclaré le président américain au site internet Politico vendredi, plantant le décor de la rencontre.

Nouvelles frappes russes

Accroissant la pression sur le terrain, la Russie a samedi pilonné Kiev et sa région, privant d'électricité durant des heures plus d'un million de foyers, puis annoncé la prise de deux nouvelles villes dans l'est de l'Ukraine.

'Si les autorités de Kiev ne souhaitent pas régler ce différend pacifiquement, nous réglerons tous les problèmes qui se présentent à nous par la force', a lancé samedi le président russe Vladimir Poutine.

Pour la Russie, qui a trouvé en Donald Trump un relai efficace de certaines de ses revendications 'l'Europe et l'Union européenne sont devenues le principal obstacle à la paix', selon le ministre des Affaires étrangères Serguei Lavrov.

Frustration américaine

Donald Trump ne cache plus son agacement face à l'étirement des négociations. Il 'est extrêmement frustré par les deux camps', avait déclaré le 11 décembre sa porte-parole Karoline Leavitt. Le 19 décembre, le dirigeant américain avait pressé l'Ukraine de 'bouger'.

Volodymyr Zelensky le convaincra-t-il d'adresser le même genre de message à Moscou, alors que la dernière version du plan paraît inacceptable pour les Russes?

Garanties de sécurité

Outre le sort du Donbass, cette région de l'est de l'Ukraine que Moscou revendique, et celui de la centrale nucléaire de Zaporijjia occupée par les soldats russes, dans le sud, les deux dirigeants devraient évoquer les garanties de sécurité que les Occidentaux pourraient fournir dans le cadre d'un éventuel accord de paix.

Ces 'garanties de sécurité doivent arriver en même temps que la fin de la guerre,' a insisté Volodymyr Zelensky samedi.

Le président américain a laissé entendre que selon lui, l'Ukraine avait intérêt à figer la ligne de front face à de futures avancées russes qu'il juge inévitables.

'La Russie a l'avantage. Et elle l'a toujours eu', a-t-il lancé le 8 décembre.

/ATS