Trump signe la charte fondatrice du « Conseil de paix » à Davos

Donald Trump a signé la charte fondatrice du 'Conseil de paix' jeudi à Davos.
Donald Trump a signé la charte fondatrice du 'Conseil de paix' jeudi à Davos. Le 'Conseil de paix' travaillera 'en coordination' avec les Nations unies, a déclaré le président américain.

Le Hamas doit déposer les armes ou 'ce sera leur fin', a ajouté jeudi le président américain devant le 'Conseil de paix' qu'il a créé et réuni pour la première fois à Davos.

'Ils doivent déposer les armes, et s'ils ne le font pas, ce sera leur fin', a déclaré Donald Trump, ajoutant que le groupe islamiste 'est né le fusil à la main'.

/ATS
 

