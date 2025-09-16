Trump signe un décret pour déployer la Garde nationale à Memphis

Donald Trump a signé lundi le décret présidentiel de déploiement des militaires de la Garde ...
Trump signe un décret pour déployer la Garde nationale à Memphis

Trump signe un décret pour déployer la Garde nationale à Memphis

Photo: KEYSTONE/AP/Alex Brandon

Donald Trump a signé lundi le décret présidentiel de déploiement des militaires de la Garde nationale à Memphis, dans le Tennessee (sud), dans le cadre de sa lutte contre la criminalité ciblant des grandes villes américaines dirigées par les opposants démocrates.

Le président américain a affirmé que cette opération serait une 'réplique' de celle réalisée à Washington, malgré les critiques des démocrates qui l'accusent de dérive autoritaire et de militariser les questions de sécurité publique.

L'opération à Memphis 'comprendra la Garde nationale, le FBI' et d'autres agences fédérales, a déclaré Donald Trump lors d'une cérémonie à la Maison Blanche, expliquant sa décision par 'la criminalité' qui sévit selon lui dans cette ville.

'On va probablement s'occuper de Chicago ensuite', a-t-il ajouté, cette grande ville démocrate étant dans sa ligne de mire depuis plusieurs semaines.

Le président républicain affirme que le déploiement de la Garde nationale dans la capitale Washington, mais aussi à Los Angeles avant elle, a aidé ces deux villes face à la criminalité des immigrés, réitérant son discours habituel sur ce sujet.

Ville à majorité noire, Memphis est dirigée par un maire démocrate, dans un Etat du Tennessee tenu lui par un gouverneur républicain.

/ATS
 

Actualités suivantes

La couche d'ozone a rétréci l'année dernière

La couche d'ozone a rétréci l'année dernière

Monde    Actualisé le 16.09.2025 - 02:04

Trump assure qu'Israël ne frappera plus le Qatar

Trump assure qu'Israël ne frappera plus le Qatar

Monde    Actualisé le 16.09.2025 - 00:47

Le CICR a pu observer trois échanges de prisonniers côté ukrainien

Le CICR a pu observer trois échanges de prisonniers côté ukrainien

Monde    Actualisé le 15.09.2025 - 18:55

Sous-munitions: avancées en 2024 mais toujours 4 Etats utilisateurs

Sous-munitions: avancées en 2024 mais toujours 4 Etats utilisateurs

Monde    Actualisé le 15.09.2025 - 09:33

Articles les plus lus

Le pape Léon XIV fête ses 70 ans

Le pape Léon XIV fête ses 70 ans

Monde    Actualisé le 14.09.2025 - 13:11

Des dizaines de milliers d'opposants manifestent à Ankara

Des dizaines de milliers d'opposants manifestent à Ankara

Monde    Actualisé le 14.09.2025 - 18:47

Sous-munitions: avancées en 2024 mais toujours 4 Etats utilisateurs

Sous-munitions: avancées en 2024 mais toujours 4 Etats utilisateurs

Monde    Actualisé le 15.09.2025 - 09:33

Le CICR a pu observer trois échanges de prisonniers côté ukrainien

Le CICR a pu observer trois échanges de prisonniers côté ukrainien

Monde    Actualisé le 15.09.2025 - 18:55

Visite de soutien de Rubio en Israël malgré l'attaque au Qatar

Visite de soutien de Rubio en Israël malgré l'attaque au Qatar

Monde    Actualisé le 14.09.2025 - 09:01

Sondages: les Français pas satisfaits de la nomination de Lecornu

Sondages: les Français pas satisfaits de la nomination de Lecornu

Monde    Actualisé le 14.09.2025 - 09:39

Le pape Léon XIV fête ses 70 ans

Le pape Léon XIV fête ses 70 ans

Monde    Actualisé le 14.09.2025 - 13:11

Des dizaines de milliers d'opposants manifestent à Ankara

Des dizaines de milliers d'opposants manifestent à Ankara

Monde    Actualisé le 14.09.2025 - 18:47