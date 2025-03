Trump signe un décret pour éliminer le ministère de l'Education

Donald Trump a signé jeudi un décret visant à 'éliminer' le ministère de l'Education, un projet applaudi par la droite américaine qui a fait des écoles un terrain de lutte contre les idées progressistes.

'Nous allons l'éliminer', a déclaré le président américain peu avant de signer le document à la Maison Blanche. 'Nous allons le fermer et le fermer le plus rapidement possible', a-t-il ajouté.

Le chef des démocrates au Sénat américain, Chuck Schumer, a appelé jeudi les tribunaux à agir pour 'mettre un terme au coup de force tyrannique de Donald Trump', après le décret du président républicain visant à éliminer le ministère de l'Education.

Qualifiant ce décret comme 'l'une mesures les plus destructrices et dévastatrices' jamais prises par le président, Chuck Schumer a assuré que 'cette décision horrible par Donald Trump sera ressentie par les enseignants, les parents, les dirigeants d'école, et dans la qualité de l'éducation que nos enfants reçoivent'.

/ATS