Trump suspend l'imposition de droits de douane contre le Canada

Les Etats-Unis ont suspendu lundi l'imposition de droits de douane à l'encontre du Canada pour 30 jours. Le président américain Donald Trump s'est dit très satisfait de ses négociations avec Ottawa après un appel téléphonique avec le premier ministre canadien.

'Je suis très satisfait de ce premier résultat et les droits de douane annoncés samedi seront suspendus pendant une période de 30 jours afin de voir si un accord économique final avec le Canada peut être structuré', a annoncé le président américain sur son réseau Truth Social.

'Le Canada prend de nouveaux engagements. On va nommer un tsar responsable de la question du fentanyl, ajouter les cartels mexicains à la liste des entités terroristes [...] et lancer, avec les États-Unis, une force de frappe conjointe sur le crime organisé, le trafic de fentanyl et le blanchiment d'argent', a pour sa part indiqué sur le réseau social X le chef du gouvernement canadien Justin Trudeau. Cela représente un nouvel investissement de 200 millions de dollars canadien, précise-t-il.

Il a par ailleurs rappelé que le Canada avait déjà annoncé ces dernières semaines un plan pour la frontière de 1,3 milliard de dollars canadiens (820 millions de francs) qui comprend la mise en place 'de nouveaux hélicoptères, de nouvelles technologies et plus de personnel'. Au final, 'près de 10'000 agents sont et seront sur le terrain pour protéger notre frontière', a ajouté le chef du gouvernement.

'Le Canada a accepté de garantir que nous avons une frontière nord sécurisée et de mettre enfin fin au fléau mortel de drogues comme le fentanyl qui se déversent dans notre pays', a peu après déclaré sur sa plateforme Truth Social le président américain Donald Trump, se disant 'très satisfait'.

Selon les chiffres officiels des services frontaliers américains, moins de 1% du fentanyl saisi aux États-Unis l'année dernière est arrivé du Canada. Le nombre de migrants entrants aux Etats-Unis par la frontière nord a augmenté, mais continue à représenter à peine 6% du total en 2023.

Le Canada estime que les tarifs douaniers risquent de nuire à la compétitivité de l'Amérique du Nord, d'augmenter les prix pour tous les consommateurs et menacent des millions d'emplois.

