Trump vante le physique de Meloni, seule femme au sommet

Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT / POOL

'C'est une belle jeune femme': pendant le sommet sur Gaza en Egypte, Donald Trump a vanté l'apparence physique de la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, seule femme parmi les dirigeants présents à ses côtés.

'Je n'ai pas le droit de le dire, parce que normalement c'est la fin de votre carrière si vous le dites, mais c'est une belle jeune femme', a dit le président américain, qui coprésidait cette conférence internationale, pendant un discours.

Sur la photo de famille de l'événement rassemblant une trentaine de dignitaires venus du monde entier, la dirigeante italienne est la seule femme.

'Je prends le risque', a encore dit le dirigeant républicain de 79 ans, en cherchant du regard Giorgia Meloni: 'Où est-elle? Cela ne vous dérange pas que je dise que vous êtes belle? Parce que c'est vrai.'

'Elle est très respectée en Italie. C'est une responsable politique très performante', a encore déclaré le président américain.

Debout juste derrière lui, la cheffe du gouvernement italien s'est contentée de sourire.

Remarques sexistes

Le président américain est connu pour proférer des remarques sexistes, parfois extrêmement crues, sans que cela n'ait fait dérailler sa carrière politique.

En 2016, il avait été élu pour la première fois un mois après la publication d'une ancienne vidéo dans laquelle il se vantait d'utiliser sa célébrité pour 'choper (les femmes) par la chatte'.

/ATS
 

