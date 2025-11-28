Trump veut cibler les trafiquants de drogue vénézuéliens sur terre

Les Etats-Unis vont 'très bientôt' commencer à cibler des 'trafiquants de drogue vénézuéliens' lors d'opérations 'sur terre' et pas seulement en mer, a annoncé jeudi le président américain Donald Trump. Les tensions entre Washington et Caracas sont fortes.

'Vous avez probablement remarqué que les gens ne veulent plus livrer [de la drogue] par la mer et nous allons commencer à les arrêter sur terre également', a assuré le président américain lors d'une conversation télévisée avec les forces armées pour thanksgiving. 'La voie terrestre est plus facile, mais cela va commencer très bientôt', a-t-il lancé.

Depuis septembre, les forces américaines ont ciblé plus de 20 navires accusés sans preuves de trafic de drogue dans la mer des Caraïbes et le Pacifique-est, faisant au moins 83 morts.

Ils ont également déployé dans les Caraïbes à la mi-novembre le plus grand porte-avions au monde, l'USS Gerald Ford, et son groupe aéronaval, Washington assurant que c'est pour des opérations antidrogue.

/ATS