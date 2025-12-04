Tunisie: l'opposant historique Ahmed Néjib Chebbi arrêté (famille)

Ahmed Néjib Chebbi, figure de l'opposition en Tunisie depuis plusieurs décennies, a été arrêté ...
Photo: KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA

Ahmed Néjib Chebbi, figure de l'opposition en Tunisie depuis plusieurs décennies, a été arrêté jeudi à son domicile. Il avait été condamné en appel à 12 ans de prison la semaine passée pour complot contre la sûreté de l'Etat, ont annoncé à l'AFP sa fille et un avocat.

M. Chebbi, un octogénaire, est le cofondateur et président du Front du salut national (FSN), la principale coalition de l'opposition en Tunisie. Son arrestation intervient après celles de deux autres figures célèbres de l'opposition: l'avocat Ayachi Hammami et la militante Chaïma Issa, condamnés respectivement à cinq ans et vingt ans de prison dans la même affaire de complot.

