Tunnel sous la Manche: Eurostar va assurer tous ses services"

La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé mercredi la reprise du trafic entre Londres et ...
Tunnel sous la Manche: Eurostar va assurer tous ses services"

Tunnel sous la Manche: Eurostar va assurer tous ses services

Photo: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN

La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé mercredi la reprise du trafic entre Londres et le continent, après un problème technique ayant interrompu le service pendant plusieurs heures, mais avertit de possibles perturbations.

'Nous prévoyons d'assurer tous nos services aujourd'hui, mais en raison des répercussions, il pourrait encore y avoir des retards et des annulations de dernière minute,' indique le site officiel d'Eurostar.

Mardi, les plans de nombreux voyageurs ont été fortement perturbés en cette période de fin d'année. Dans l'après-midi, Eurostar avait annoncé une reprise progressive tout en prévenant que 'le problème d'alimentation électrique par caténaire persistait', et conseillait vivement aux passagers de reporter leur voyage.

Prisé par ceux qui circulent entre Londres et le continent, Eurostar a transporté un nombre record de 19,5 millions de clients l'an dernier, soit 850'000 de plus qu'en 2023.

Plusieurs sociétés ont annoncé ces derniers mois leur intention d'ouvrir des lignes concurrentes à l'entreprise, qui est aujourd'hui seule à effectuer du transport de passagers sur la ligne sous la Manche.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bourse suisse: les indices en verve pour finir une belle année 2025

Bourse suisse: les indices en verve pour finir une belle année 2025

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 18:00

Record de fréquentation pour l'édition 2025 de Bô Noël Lausanne

Record de fréquentation pour l'édition 2025 de Bô Noël Lausanne

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 15:22

Nestlé vend le restant de ses parts dans Herta à Casa Tarradellas

Nestlé vend le restant de ses parts dans Herta à Casa Tarradellas

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 13:50

L'argent monte, en proie à une forte volatilité

L'argent monte, en proie à une forte volatilité

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 13:08

Articles les plus lus

Les ventes de Noël attendues en hausse cette année

Les ventes de Noël attendues en hausse cette année

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 11:21

L'Inde affirme être devenue la quatrième économie du monde

L'Inde affirme être devenue la quatrième économie du monde

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 11:56

L'argent monte, en proie à une forte volatilité

L'argent monte, en proie à une forte volatilité

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 13:08

Nestlé vend le restant de ses parts dans Herta à Casa Tarradellas

Nestlé vend le restant de ses parts dans Herta à Casa Tarradellas

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 13:50

Les perspectives conjoncturelles s'éclaircissent encore

Les perspectives conjoncturelles s'éclaircissent encore

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 09:30

Citigroup anticipe une perte avec la vente d'actifs en Russie

Citigroup anticipe une perte avec la vente d'actifs en Russie

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 10:55

Les ventes de Noël attendues en hausse cette année

Les ventes de Noël attendues en hausse cette année

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 11:21

L'Inde affirme être devenue la quatrième économie du monde

L'Inde affirme être devenue la quatrième économie du monde

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 11:56