Turquie: 10 morts lors d'un incendie dans une station de ski

Au moins dix personnes sont mortes et 32 ont été blessées dans l'incendie de leur hôtel apparemment dépourvu de système d'alarme, survenu mardi en pleine nuit dans une station de ski du centre de la Turquie.

Le sinistre s'est déclaré à 03h30 dans un hôtel de la station de Kartalkaya, située à 170 km d'Ankara. Selon les autorités, le feu a été maîtrisé en fin de matinée et les autorités locales redoutent désormais l'effondrement du bâtiment de dix étages.

'Malheureusement, le nombre de décès est passé à dix et celui des blessés à 32', a indiqué sur X le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya. Les secours poursuivent leurs recherches dans les décombres.

Près de 270 pompiers et secouristes ont été mobilisés pour venir à bout du feu qui s'est déclaré dans les étages supérieurs, pour une raison encore inconnue, a précisé le ministre. Il s'est ensuite rapidement propagé au reste du bâtiment en raison du bardage extérieur en bois.

Plus de 230 clients se trouvaient dans l'hôtel en pleines vacances d'hiver en Turquie, a indiqué la chaîne de télévision privée NTV, qui affirme que trois personnes ont trouvé la mort en sautant par les fenêtres.

Ni alarme ni escalier de secours

Les employés de l'hôtel, le Grand Kartal, ont aidé à l'évacuation des clients, mais les témoins et les médias sur place dénoncent l'absence d'alarme et de détecteur de fumée.

'Aucune alarme ne s'est déclenchée, aucun détecteur de fumée ni sortie de secours alors qu'il y avait de la fumée jusqu'au dixième étage', a dénoncé sur les télévisions un quinquagénaire en pleurs, qui se trouvait en famille depuis dimanche dans l'établissement.

Le ministre de la Justice Yilmaz Tunc a annoncé l'ouverture d'une enquête confiée à 'six procureurs' et la formation d'un comité d'experts pour les appuyer. M. Tunc et plusieurs autres ministres, dont celui de l'Intérieur, étaient attendus sur place mardi.

Sur X, le président turc Recep Tayyip Erdogan a dit 'suivre depuis le premier instant' l'évolution du drame et 'prier' pour les victimes.

/ATS