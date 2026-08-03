UBS condamnée à 145 millions de dollars d'amende aux Etats-Unis

UBS a été condamnée à une amende totale de 145 millions de dollars (117 millions de francs) ...
UBS condamnée à 145 millions de dollars d'amende aux Etats-Unis

UBS condamnée à 145 millions de dollars d'amende aux Etats-Unis

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

UBS a été condamnée à une amende totale de 145 millions de dollars (117 millions de francs) aux États-Unis pour des manquements à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La banque est explicitement qualifiée de 'récidiviste'.

Lundi, le FinCEN, l'agence américaine de lutte contre le blanchiment d'argent, a infligé une amende civile de 125 millions de dollars à UBS Financial Services, la plus lourde sanction jamais infligée à un courtier pour violation de la loi sur le secret bancaire.

Le même jour, la Securities and Exchange Commission (SEC), l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, a infligé une amende distincte de 20 millions de dollars. Les deux agences reprochent à la banque d'avoir omis à plusieurs reprises de signaler en temps voulu des transactions suspectes entre 2019 et 2023.

/ATS
 

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