UBS continue de rejeter le paquet proposé par le Conseil fédéral

UBS, visée par la modification de la loi sur les banques annoncée par le Conseil fédéral mercredi ...
UBS continue de rejeter le paquet proposé par le Conseil fédéral

UBS continue de rejeter le paquet proposé par le Conseil fédéral

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

UBS, visée par la modification de la loi sur les banques annoncée par le Conseil fédéral mercredi, reste opposée aux propositions faites, jugeant le paquet 'extrême' et 'ne tenant pas compte des préoccupations' exprimées lors des consultations.

UBS continue de s'opposer fermement au paquet de mesures proposé, souligne la banque aux trois clés dans une prise de position consultée par l'agence AWP mercredi. Si elles étaient adoptées, les mesures annoncées 'auraient des conséquences considérables sur l'économie suisse'.

L'établissement de la Bahnhofstrasse de Zurich estime que le texte du gouvernement comprend des 'affirmations' qu'il juge 'trompeuses'. Le groupe est en train d'étudier l'ensemble des documents et fera des commentaires supplémentaires au plus tard lors de la présentation de ses résultats du premier trimestre, soit mercredi prochain.

/ATS
 

Actualités suivantes

Neuf arrestations aux Pays-Bas après des attaques de bancomats

Neuf arrestations aux Pays-Bas après des attaques de bancomats

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 17:42

Valérie Dittli exclut de démissionner du gouvernement vaudois

Valérie Dittli exclut de démissionner du gouvernement vaudois

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 17:18

La dénonciation pénale contre Charlie Hebdo classée sans suite

La dénonciation pénale contre Charlie Hebdo classée sans suite

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 16:40

Les résultats de Procter & Gamble supérieurs aux attentes

Les résultats de Procter & Gamble supérieurs aux attentes

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 16:16

Articles les plus lus

Travaux sur la répartition des tâches fédérales et cantonales

Travaux sur la répartition des tâches fédérales et cantonales

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 11:02

Volvo Group pâtit de l'essoufflement du marché au 1T

Volvo Group pâtit de l'essoufflement du marché au 1T

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 11:14

Kühne+Nagel doit proposer des routes alternatives

Kühne+Nagel doit proposer des routes alternatives

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 11:36

Rapport Meylan: Valérie Dittli a bien signé un accord secret

Rapport Meylan: Valérie Dittli a bien signé un accord secret

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 16:19