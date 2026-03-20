UBS décroche une licence pour la gestion de fortune aux USA

La grande banque UBS a obtenu une pleine licence pour des activités de gestion de fortune aux ...
UBS décroche une licence pour la gestion de fortune aux USA

UBS décroche une licence pour la gestion de fortune aux USA

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La grande banque UBS a obtenu une pleine licence pour des activités de gestion de fortune aux Etats-Unis. L'établissement zurichois a confirmé vendredi après-midi une information diffusée peu avant par le Wall Street Journal.

'Cette licence va renforcer notre plateforme bancaire aux USA, améliorer la manière dont nous servons nos clients et les conseillers financiers, tout en nous positionnons pour la prochaine phase de croissance,' souligne la banque aux trois clés dans un post Linkedin.

La mesure approuvée par le régulateur doit aider le numéro un bancaire helvétique a développer sa clientèle au pays de l'oncle Sam au-delà des seuls ultrariches, explique de son côté le quotidien économique.

/ATS
 

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