UBS et Pictet victimes d'un vol de données chez un sous-traitant

UBS et la banque Pictet figurent parmi les victimes d'une cyberattaque ayant touché leur sous-traitant Chain IQ. Des données concernant 130'000 employés du numéro un bancaire helvétique, dont le directeur général Sergio Ermotti, sont disponibles sur le dark web.

'Aucune donnée client n'a été touchée. Dès qu'UBS a eu connaissance de l'incident, elle a agi rapidement afin d'éviter tout impact sur ses activités', a assuré mercredi un porte-parole du géant bancaire à l'agence AWP, confirmant une information du journal Le Temps.

Chez Pictet, ce sont des dizaines de milliers de factures de certains fournisseurs des dernières années qui ont été ponctionnées. 'Les données ne contiennent aucune information concernant nos clients', a déclaré une porte-parole à AWP. 'Dès que cet incident a été connu, des mesures de précaution ont été prises pour éviter tout impact supplémentaire.'

La fuite avait été communiquée par Chain IQ aux médias vendredi 13 juin. La société, dont le siège est à Baar, possède des filiales à New York, Londres, Singapour, Mumbai et Bucarest notamment. Elle revendique parmi ses clients UBS, la chaîne de grands magasins Manor, le géant de la construction Implenia ou encore le cabinet de conseil et d'audit KPMG.

/ATS