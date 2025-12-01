UBS: le MPC poursuit feu Credit Suisse

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a déposé un acte d'accusation à l'encontre de ...
Le Ministère public de la Confédération (MPC) a déposé un acte d'accusation à l'encontre de feu Credit Suisse pour blanchiment d'argent et carence d'organisation dans l'affaire des crédits octroyés à des entreprises publiques mozambicaines.

