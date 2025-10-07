UE: arsenal sans précédent pour sauver sa production d'acier

L'Union européenne passe à l'offensive sur l'acier. La Commission a dévoilé mardi des mesures ...
Photo: KEYSTONE/DPA/FEDERICO GAMBARINI

L'Union européenne passe à l'offensive sur l'acier. La Commission a dévoilé mardi des mesures sans précédent, dont le doublement des droits de douane sur les importations, afin de protéger les sidérurgistes face à une concurrence chinoise de plus en plus écrasante.

La Commission entend tout d'abord réduire 'de moitié' les quotas d'acier étranger qui peuvent être importés chaque année dans l'UE sans droits de douane, a annoncé son vice-président exécutif, Stéphane Séjourné, dans un message sur X.

En outre, les importations dépassant ces quotas vont subir des droits de douane doublés, qui passeront ainsi 'de 25% à 50%', a précisé M. Séjourné. Ils grimperont ainsi à des niveaux similaires à ceux mis en place aux Etats-Unis et au Canada, selon les propositions de la Commission, qui devront être validées par les 27 et le Parlement européen.

'Au bord de l'effondrement'

Ce nouveau plan 'pour sauver nos aciéries et nos emplois européens' doit remplacer la 'clause de sauvegarde' mise en place en 2019 par l'UE pour aider les producteurs européens.

/ATS
 

