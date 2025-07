UE: le parquet ouvre une enquête sur l'ex-famille politique du RN

Le parquet européen a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur la famille politique à laquelle appartenait le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella, au Parlement. Elle est soupçonnée de diverses irrégularités financières.

'Le parquet européen a ouvert une enquête', a indiqué sa porte-parole à l'AFP, sans donner davantage de détails 'afin de ne pas compromettre les résultats de l'enquête'.

Avec ses partenaires de l'ex-groupe Identité et Démocratie (ID), ce parti français est suspecté d'avoir 'indûment dépensé' plus de 4,3 millions d'euros entre 2019 et 2024, selon un rapport de la direction des affaires financières de l'institution bruxelloise, révélé par plusieurs médias début juillet.

Sociétés liées à des proches de Le Pen

Si la formation française n'a exercé, durant cette période, ni la présidence ni le secrétariat général de cette coalition (à l'époque dominée par la Ligue du Nord italienne), la majeure partie de cette somme a bénéficié à deux sociétés liées à des proches de Mme Le Pen: son ancien conseiller Frédéric Chatillon et son épouse Sighild Blanc.

D'après ce document, dévoilé par Le Monde ainsi que par l'émission de télévision allemande Kontraste, le magazine Die Zeit et l'hebdomadaire autrichien Falter, l'agence de communication e-Politic a ainsi perçu 1,7 million d'euros après un appel d'offres 'purement formel' et entaché de 'graves problèmes de conformité' selon les inspecteurs bruxellois, qui estiment par conséquent que 'toutes ces dépenses (...) sont irrégulières'.

Même chose pour l'entreprise Unanime, qui a empoché plus de 1,4 million d'euros pour des travaux d'impression, de surcroît sous-traités à moindre coût, avec une marge évaluée à 260.000 euros.

'Nouvelle opération de harcèlement'

Jordan Bardella a dénoncé mardi 'une nouvelle opération de harcèlement de la part de l'administration du Parlement européen' après l'ouverture de cette enquête.

'J'y vois le signe d'une nouvelle opération de harcèlement de la part de l'administration du Parlement européen qui, de manière extrêmement inquiétante, a pris la responsabilité de diffuser des correspondances internes dans le cadre même d'une procédure contradictoire', a déclaré lors d'une conférence de presse à Strasbourg M. Bardella, qui préside aujourd'hui le groupe Patriotes pour l'Europe au ̈Parlement européen. 'Je pense que personne n'est dupe de ce type d'opération', a-t-il ajouté.

Le Pen déjà condamnée

Marine Le Pen a déjà été condamnée dans une affaire distincte, dite des assistants parlementaires européens. Elle lui a valu fin mars une condamnation la rendant inéligible à toute élection - présidentielle ou législative - au moins jusqu'à son procès en appel prévu d'ici l'été 2026.

La responsable d'extrême droite a annoncé mardi avoir saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) pour contester la peine d'inéligibilité.

La semaine dernière, elle avait affirmé ne pas avoir eu connaissance du nouveau dossier visant sa famille politique. 'Je ne sais pas ce qu'il en est, je n'ai pas regardé ce dossier', avait-elle déclaré sur RTL.

/ATS