USA: baisse du PIB au 1er trimestre plus sévère qu'attendu (-0,5%)

L'économie américaine s'est contractée plus que prévu au cours des trois premiers mois de l'année, selon des données officielles publiées jeudi, les dépenses de consommation et les exportations se révélant plus faibles qu'attendu.

En rythme annualisé, mesure privilégiée par les États-Unis, le produit intérieur brut (PIB) s'est contracté de 0,5% au premier trimestre, contre une précédente estimation l'évaluant en repli de 0,2%, a rapporté le ministère américain du Commerce.

Cela représente un recul de 0,1% par rapport au trimestre précédent.

Les analystes s'attendaient à ce que cette donnée ne soit pas révisée, selon le consensus publié par Briefing.com.

'La baisse du PIB au premier trimestre reflète principalement une augmentation des importations, qui constituent une soustraction dans le calcul du PIB, et une diminution des dépenses publiques', est-il souligné dans le rapport du ministère.

Cette hausse des importations montre que les entreprises ont constitué des stocks avant l'entrée en vigueur des importants droits de douane imposés par Donald Trump à la plupart des partenaires commerciaux des États-Unis, en particulier les produits fabriqués en Chine.

La première estimation du PIB, publiée fin avril, avait fait l'effet d'un coup de semonce. Il s'agissait de la première évolution négative pour la première économie mondiale depuis 2022, qui était encore florissante fin 2024.

La révision de jeudi reflète principalement 'des révisions à la baisse des dépenses de consommation et des exportations', a déclaré le ministère américain du Commerce.

Ces révisions ont été 'partiellement compensées' par un ajustement à la baisse du niveau importations, a ajouté le ministère.

Alors que M. Trump a fait marche arrière ou reporté certaines de ses salves commerciales les plus punitives dans le cadre des négociations commerciales en cours, la date limite de juillet approche pour l'entrée en vigueur de droits de douane plus élevés pour des dizaines de partenaires commerciaux, ce qui ajoute à l'incertitude économique.

/ATS