USA: croissance de 4,3% au 3e trimestre

Les Etats-Unis enregistrent une croissance de 4,3% au troisième trimestre. La publication du ...
Les Etats-Unis enregistrent une croissance de 4,3% au troisième trimestre. La publication du produit intérieur brut (PIB) a été retardée en raison de la fermeture des administrations fédérales américaines.

/ATS
 

